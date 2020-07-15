Вытек нефтепродуктов с танкера «Delfi» и мошенники-брокеры: чрезвычайные новости Одесской области 15 июля

В Одесской области в среду, 15 июня, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- В Одесской области на взятке поймали лесника. Он требовал и получил от одного гражданина 93 тыс. гривен за продажу 60 кубометров древесины без документов.
- Почти целый квартал на ул. Торговой, где произошло обрушение жилого дома, обносят металлическим ограждением. «Прогулки» по месту бедствия прекратятся.
- В Одессе разоблачили мошенников, которые обманывали граждан Украины и ЕС, выдавая из себя авторитетных финансовых брокеров. Для этого они использовали собственную интернет-платформу и Sip-телефонию. Звонили людям и предлагали инвестировать деньги на финансовых рынках и криптобиржах.
- В Одессе у танкера «Delfi» произошла очередная утечка загрязняющих веществ. По результатам осмотра инспектором Государственной экологической инспекции в Одесской области отобраны пробы в районе судна «Delfi», о чем составлен соответствующий акт.