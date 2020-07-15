Одесситы по видом брокерского агентства отбирали деньги у граждан ЕС (видео)

В Одессе разоблачили мошенников, который обманывали граждан Украины и ЕС, выдавая себя авторитетных финансовых брокеров.

Для этого они использовали собственную интернет-платформу и Sip-телефонию. Звонили людям и предлагали инвестировать деньги на финансовых рынках и криптобиржах.

При этом получали доступ до счетов клиентов и предоставляли им неверные прогнозы о развитии ситуации на рынке. Таким образом и завладевали деньгами.

Организовали это все двое парней 22 и 26 лет, а работали на них еще 35 человек, как Call-центр.

Мошенников задержали бойцы спецподразделения КОРД, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.