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Место бедствия на Торговой обносят металлическим ограждением (фото)

Место бедствия на Торговой обносят металлическим ограждением (фото)

Почти целый квартал на ул. Торговой, где произошло обрушение жилого дома, сейчас обносят металлическим ограждением. «Прогулки» по месту бедствия прекратятся.

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«Одесская жизнь» рассказывала, что происходило еще совсем недавно на месте, где обвалился жилой дом на Торговой. Попасть на место обвала можно было совершенно свободно. С одной стороны имелся оградительный забор — там, где еще не так давно «красовалась» разрушающаяся баня. Ну а к самому пострадавшему дому проход был свободен, даже оградительная лента не стала помехой. Некоторые «любопытствующие» люди охотно этим пользовались.

Сейчас, как убедился корреспондент «Одесской жизни», ситуация меняется. Ограждение теперь захватывает и несчастный дом на Торговой, 20. Как сказали рабочие, возводящие ограждение, проход будет полностью закрыт. Для проходящих по улице, как обычно, оставлено узкое место.

Те, кто живет рядом и те, кто часто здесь проходит, появившемуся ограждению только рады: место по-прежнему считается опасным. Многие вообще стараются проходить по другой стороне улицы.

Ну а к самому ограждению, пусть более короткому, на этом квартале улицы Торговой одесситам не привыкать: огражденный забором бывший банный комплекс был многие годы привычной картинкой.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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