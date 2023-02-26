Выставка: Одесский фотограф снял не просто войну, а человеческие чувства (фото, видео)

В галерее Artodessa (Летний театр) открылась фотовыставка фотохудожника из Одессы Бориса Бухмана «Путями победы».
Об этом сообщает информагентство «Армія. INFORM».
Посвящена фотовыставка годовщине широкомасштабного вторжения россии, которое началось 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор.
Борис Бухман вспоминает, что 24 февраля 2022 года, несмотря на осознание того, что это была великая война, он не имел сомнений в том, что Украина победит. Однако, он чувствовал себя неуверенно и не знал, как себя вести, пока не получил аккредитацию для работы в зонах боевых действий.
Его выставка включает фотографии, снятые в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, которые показывают страх, растерянность и грусть в глазах людей в первые дни войны, а также разрушенные военные объекты и вражескую технику.
Бухман отмечает, что на его фотографиях были запечатлены искренние чувства украинцев, и в особенности его поразило то, что у защитников не было злобы, а их глаза горели верой в победу.
Он также рассказал о своих талисманах — знамени, подписанном бойцами, и флаге, на котором все желающие могут оставить свои подписи.
Кроме того, на выставке представлены обломки снарядов и остатки российского кассетного снаряда, которые были использованы против украинских войск. Бухман сделал ханукию из гильз, найденных возле разбитого российского Су-30, и объяснил, что это символ победы света над тьмой.
На открытии выставки слова поддержки произнесли начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко и городской голова Геннадий Труханов в честь годовщины войны.
Выставка доступна для посещения в галерее Artodessa в Летнем театре Городского сада до 14 марта рабочее время. Затем она будет представлена за границей в городах-побратимах Одессы.
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Фото и видео Армія. INFORM