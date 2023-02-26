Выставка: Одесский фотограф снял не просто войну, а человеческие чувства (фото, видео)

Об этом сообщает информагентство «Армія. INFORM».

Посвящена фотовыставка годовщине широкомасштабного вторжения россии, которое началось 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор.

Борис Бухман вспоминает, что 24 февраля 2022 года, несмотря на осознание того, что это была великая война, он не имел сомнений в том, что Украина победит. Однако, он чувствовал себя неуверенно и не знал, как себя вести, пока не получил аккредитацию для работы в зонах боевых действий.

Его выставка включает фотографии, снятые в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, которые показывают страх, растерянность и грусть в глазах людей в первые дни войны, а также разрушенные военные объекты и вражескую технику.

Бухман отмечает, что на его фотографиях были запечатлены искренние чувства украинцев, и в особенности его поразило то, что у защитников не было злобы, а их глаза горели верой в победу.

Он также рассказал о своих талисманах — знамени, подписанном бойцами, и флаге, на котором все желающие могут оставить свои подписи.

Кроме того, на выставке представлены обломки снарядов и остатки российского кассетного снаряда, которые были использованы против украинских войск. Бухман сделал ханукию из гильз, найденных возле разбитого российского Су-30, и объяснил, что это символ победы света над тьмой.

На открытии выставки слова поддержки произнесли начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко и городской голова Геннадий Труханов в честь годовщины войны.

Выставка доступна для посещения в галерее Artodessa в Летнем театре Городского сада до 14 марта рабочее время. Затем она будет представлена за границей в городах-побратимах Одессы.



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Фото и видео Армія. INFORM