В Одессе преобразили фасады главных памятников архитектуры (фоторепортаж)

Фасады дома Руссова, Театра кукол и Украинского театра, Нового базара и Художественного музея преображались на глазах. Несколько минут — и картинка менялась. И снова лицо-фасад такого знакомого памятника архитектуры становился другим.

Патриотическое светопреставление в Одессе

Люди аплодировали, пели, скандировали. Потому что каждый кадр, который «накладывался» на фасад то щемил до боли, то вызывал восторг, то заставлял ахать. Ведь все они посвящены Украине, которая уже год сражается за свою свободу.

Швейцарский художник Герри Хофштеттер продолжает преображать фасады одесских памятников архитектуры. Это его арт-тур по городам Украины. Акция приурочена к годовщине полномасштабного вторжения рашистов в нашу страну. 25 февраля светоинсталляцией были преображены дом Руссова, Театр кукол и Украинский театр, Новый базар и Художественный музей.

Украинский герб и узор вышиванки, жуткие кадры происходящего зла на оккупированных территориях, лица наших бойцов, исполненные высоким смыслом другие инсталляции — колосья пшеницы, распустившиеся подсолнухи.

За происходящим следило огромное количество одесситов. Да что там следило-наблюдало! Люди всех возрастов изучили расписание (с 18 до 22 часов вечера), и нужно было видеть, как сотни и сотни глаз ловили каждую новую инсталляцию, как реагировали на нее, как старались запечатлеть все это на свои мобильники.

Дом Руссова:

Одесситы пели и «выкрикивали» свою боль

На каждой локации звучал гимн Украины, люди исполняли и его, и «Червону калину». То и дело раздавалось:

— Слава Україні!

— Героям слава!

— Слава нації!

— Смерть ворогам!

— Україна понад усе!

— Слава ЗСУ!

— Русский военный корабль, иди на х..!

— Путин — х…ло!

Создавалось впечатление, что все вышли не только полюбоваться увиденным (инсталляции и правда поражают), но и выразить, выкричать, наконец, все накипевшее за год войны — прямо здесь, на улицах города.

Новый рынок:

Светящиеся картины радовали одесситов до комендантского часа

От дома Руссова — к Новому базару (здесь цветовыми переливами был украшен мясо-молочный корпус), от Нового — к Театру кукол и Украинскому театру, оттуда — к Художественному музею.

В Худмузее акция должна была начаться в 21.00. Но что-то пошло не так, упрямо не хотел заводиться генератор. Очень долго никто не расходился. Люди ждали и ждали. Снова пели, аплодировали, словно пытались помочь технике. Только ближе к одиннадцати часам удалось все наладить. Здесь акция началась под исполнение украинского реквиема «Пливе кача».

Но, увы, комендантский час никто не отменял… И война продолжается…

А старые памятники архитектуры, чьи фасады были превращены в картины украинского мужества, стойкости и веры в Победу, в световые переливы в украинских тонах стали настоящим праздничным «экраном» для тех многих и многих, кому довелось вживую увидеть это необычное действо…

Театр кукол и Украинский театр:

Художественный музей:

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Фото Марии Котовой