Авария в Шабо: стало известно точное количество потерпевших

По уточненным данным, в ДТП под Одессой пострадало 23 человека.

Об этом сообщает служба новостей ТСН.

Десять пассажиров остается в медучреждениях.

Напомним, 16 сентября в Шабо Белгород-Днестровского района пассажирский автобус «Одесса-Белгород-Днестровский» столкнулся с маршруткой, курсирующей из Затоки. Удар произошел, когда маршрутка отъезжала от остановки. При этом сидящий за рулем автобуса водитель с разгону въехал в нее сзади.

Сильнее всего пострадало пять человек, все — пассажиры автобуса. Люди чудом остались живы, говорят медики. Повезло, что смогли сгруппироваться в момент удара.

Фото: ГУНП в Одесской области