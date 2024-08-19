Новости Одессы и Одесской области

Выполнял задание на Курском направлении: Измаил прощается с погибшим ветераном-пограничником

Выполнял задание на Курском направлении: Измаил прощается с погибшим ветераном-пограничником

При выполнении боевого задания на линии соприкосновения героически погиб старший техник минометной батареи механизированного батальона штаб-сержант Виталий Владимирович Девкин. Более 30 лет своей жизни мужчина посвятил военной службе.

Об этом сообщил Измаильский городской голова Андрей Абрамченко.

Виталий Владимирович родился в Луганской области, после школы овладел профессией автослесаря. В 1994 году пошел служить в Пограничные войска — и попал в город Измаил.

С 2012 по 2020 год служил старшиной на острове Змеиный, в 2020 году со стажем 32 года военной службы ушел на пенсию.

Полномасштабная военная агрессия россии против Украины перевернула судьбу — и 24 февраля 2022 года ветеран-пограничник пошел защищать родную землю. Сражался с врагом на самых «горячих» участках фронта: в Бахмуте, на Марьинском, Авдеевском, Курском направлениях.

Виталий Девкин

Виталий Владимирович награжден медалью «20 лет добросовестной службы», знаком отличия «Ветеран военной службы». За мужество, проявленное в обороне Авдеевки, награжден медалью «Несокрушимым героям российско-украинской войны» и знаком отличия Главнокомандующего Вооруженных сил Украины «Золотой крест».

Сын Виталия Девкина служит в Морской пехоте. Последняя связь отца с сыном произошла в ночь на 13 августа…

Девкин Виталий Владимирович будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище.

Напомним, 13 августа, исполняя свой воинский долг, погиб житель города Арциз Кирилл Мягченко.

Ранее сообщалось о гибели бойца подразделения «Химера» Владимира Крупского, который был известным участником фанатского движения одесского футбольного клуба «Черноморец».

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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