Виконував завдання на Курському напрямку: Ізмаїл прощається із загиблим ветераном-прикордонником

Під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення героїчно загинув старший технік мінометної батареї механізованого батальйону штаб-сержант Віталій Володимирович Дєвкін. Понад 30 років свого життя чоловік присвятив військовій службі.
Про це повідомив Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко.
Віталій Володимирович народився в Луганській області, після школи опанував професію автослюсаря. У 1994 році пішов служити в Прикордонні війська – і потрапив у місто Ізмаїл.
З 2012 до 2020 року служив старшиною на острові Зміїний, у 2020 році зі стажем 32 роки військової служби пішов на пенсію.
Повномасштабна військова агресія росії проти України перевернула долю – і 24 лютого 2022 року ветеран-прикордонник пішов захищати рідну землю. Бився з ворогом на «найгарячіших» ділянках фронту: у Бахмуті, на Мар’їнському, Авдіївському, Курському напрямках.
Віталій Володимирович нагороджений медаллю «20 років сумлінної служби», відзнакою «Ветеран військової служби». За мужність, проявлену в обороні Авдіївки, нагороджений медаллю «Незламним героям російсько-української війни» та відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест».
Син Віталія Дєвкіна служить у Морській піхоті. Останній зв’язок батька з сином відбувся в ніч на 13 серпня…
Девкін Віталій Володимирович буде похований на Алеї Слави на Новому кладовищі.
Нагадаємо, 13 серпня, виконуючи свій військовий обов’язок, загинув житель міста Арциз Кирило Мягченко.
Раніше повідомлялося про загибель бійця підрозділи «Хімера» Володимира Крупського, який був відомим учасником фанатського руху одеського футбольного клубу «Чорноморець» .