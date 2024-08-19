Виконував завдання на Курському напрямку: Ізмаїл прощається із загиблим ветераном-прикордонником

Про це повідомив Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко.

Віталій Володимирович народився в Луганській області, після школи опанував професію автослюсаря. У 1994 році пішов служити в Прикордонні війська – і потрапив у місто Ізмаїл.

З 2012 до 2020 року служив старшиною на острові Зміїний, у 2020 році зі стажем 32 роки військової служби пішов на пенсію.

Повномасштабна військова агресія росії проти України перевернула долю – і 24 лютого 2022 року ветеран-прикордонник пішов захищати рідну землю. Бився з ворогом на «найгарячіших» ділянках фронту: у Бахмуті, на Мар’їнському, Авдіївському, Курському напрямках.

Віталій Володимирович нагороджений медаллю «20 років сумлінної служби», відзнакою «Ветеран військової служби». За мужність, проявлену в обороні Авдіївки, нагороджений медаллю «Незламним героям російсько-української війни» та відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест».

Син Віталія Дєвкіна служить у Морській піхоті. Останній зв’язок батька з сином відбувся в ніч на 13 серпня…

Девкін Віталій Володимирович буде похований на Алеї Слави на Новому кладовищі.