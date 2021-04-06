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Выплаты предпринимателям во время карантина: кто и по каким правилам получит

Выплаты предпринимателям во время карантина: кто и по каким правилам получит

Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров о порядке выплат физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. 

Помощь получат только предприниматели в “красной” зоне карантина, сказано в проекте постановления, который размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Программа рассчитана на весь 2021 год. Заявки можно будет подавать в течение 30 дней со дня введения на в той или иной области ограничений “красной зоны”. Дентги будут выплачитваь только тем ФЛП их офииальным наемным работникам, чей основной вид экономической деятельности входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия. Этот перечень должен дополнительно утвердить Кабинет министров.

Заявление формируется и подается через Единый государственный веб-портал электронных услуг “Портал Дія”, в том числе с использованием мобильного приложения.

В заявлении указывается: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия – по стандарту IBAN.

Проверка информации осуществляется во время формирования и подачи заявления на соответствие условиям оказания помощи.

Пенсионный фонд Украины осуществляет перечисление средств для выплаты не позднее чем в течение следующего операционного дня.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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