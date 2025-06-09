Согласно материалам дела, в марте 2021 года в Одессе пятеро мужчин организовали похищение местного жителя. После похищения потерпевшего незаконно удерживали и требовали от его родственников значительную сумму денег за освобождение — 1 миллион долларов США.

Позже похищенного мужчину перевезли в Киев. Именно там, благодаря совместным усилиям правоохранителей, злоумышленников удалось задержать, а потерпевшего — освободить. Все время до вынесения приговора участники организованной группы находились под стражей.

Приговором Киевского районного суда города Одессы трое участников преступной группы были приговорены к 10 годам лишения свободы. Еще двое их сообщников получили по 8 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное расследование по этому делу осуществляли следователи СО ОРУП №1 ГУНП в Одесской области.

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