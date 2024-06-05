Выключение света 5 июня может длиться более четырех часов, — Укрэнерго

О ситуации в энергосистеме Украины рассказали в НЭК «Укрэнерго».

По словам председателя правления компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, сегодня выключать электроэнергию в Украине в течение суток могут по 4 часа, а «может быть и больше».

«Если наши коллеги будут укладываться в те лимиты, которые мы определяем на этот день, то отключения будут плановыми. Но дефицит достаточно значительный, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, может быть и больше. В зависимости от того, говорим ли мы о часе пик — утро или вечер — или мы говорим о часах, когда ситуация с дефицитом немножко менее острая. Это дневная зона и ночь», — отметил Владимир Кудрицкий.

В компании отметили, что вчера, 4 июня, Диспетчерский центр «Укрэнерго» неоднократно обращался в облэнерго с требованием соблюдать доведенные до областей лимиты. Несмотря на это, потребление электроэнергии в течение дня продолжало расти, и из-за значительного превышения лимитов «Укрэнерго» было вынуждено применять в некоторых областях аварийные отключения.

Почему возник дефицит электроэнергии 5 июня

Главная причина применения мер ограничения — последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям, сообщили в «Укрэнерго».

«Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме. Поэтому Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей», -говорится в сообщении.

Кроме того, из-за погодных условий на утро 5 июня были обесточены 256 населенных пунктов в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

По другим причинам без энергопитания 454 населенных пункта.

Из-за боевых действий, есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Как пострадала энергогенерация Украины за годы войны

С начала полномасштабного вторжения россия уничтожила более половины производства электроэнергии в Украине. Генерация упала с 55 ГВт до 20 ГВт, сообщает Financial Times.

«До полномасштабного вторжения России внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 ГВт электроэнергии, что было одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов и российской оккупации, которая вывела электростанции из строя», — говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 6 мая заявлял, что россия уничтожила 8 ГВт генерации в Украине, а посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова накануне говорила о том, что россия уничтожила 9,2 ГВт генерации.

Россияне активизировали обстрелы украинской энергетической инфраструктуры этой весной. В результате этого Центрэнерго потеряла 100% генерации, а у ДТЭК повреждено 80% мощностей.