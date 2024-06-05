Відключення світла 5 червня може тривати понад чотири години, – Укренерго

Про ситуацію в енергосистемі України розповіли в НЕК “Укренерго”.

За словами голови правління компанії “Укренерго” Володимира Кудрицького, сьогодні вимикати електроенергію в Україні протягом доби можуть по 4 години, а “може бути і більше”.

“Якщо наші колеги вкладатимуться в ті ліміти, які ми визначаємо на цей день, то відключення будуть плановими. Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути й більше. Залежно від того, чи ми говоримо про годину пік – ранок або вечір – або ми говоримо про години, коли ситуація з дефіцитом трошки менш гостра. Це денна зона і ніч”, – зазначив Володимир Кудрицький.

У компанії зазначили, що вчора, 4 червня, Диспетчерський центр “Укренерго” неодноразово звертався до обленерго з вимогою дотримуватися доведених до областей лімітів. Незважаючи на це, споживання електроенергії протягом дня продовжувало зростати, і через значне перевищення лімітів “Укренерго” було змушене застосовувати в деяких областях аварійні відключення.

Чому виник дефіцит електроенергії 5 червня

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях, повідомили в “Укренерго”.

“Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримання балансу в енергосистемі. Тому Диспетчерський центр “Укренерго” змушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, через погодні умови на ранок 5 червня було знеструмлено 256 населених пунктів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення 454 населені пункти.

Через бойові дії, є нові знеструмлення в Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Як постраждала енергогенерація України за роки війни

Від початку повномасштабного вторгнення росія знищила понад половину виробництва електроенергії в Україні. Генерація впала з 55 ГВт до 20 ГВт, повідомляє Financial Times.

“До повномасштабного вторгнення Росії внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт електроенергії, що було одним із найбільших у Європі. Наразі ця потужність виробництва впала нижче 20 ГВт через обстріли та російську окупацію, яка вивела електростанції з ладу”, – ідеться в повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко 6 травня заявляв, що росія знищила 8 ГВт генерації в Україні, а посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова напередодні говорила про те, що росія знищила 9,2 ГВт генерації.

Росіяни активізували обстріли української енергетичної інфраструктури цієї весни. Унаслідок цього Центренерго втратила 100% генерації, а у ДТЕК пошкоджено 80% потужностей.