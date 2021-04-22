Выходные в мае 2021 года в Украине: сколько будем отдыхать?

В мае 2021 года в Украине будет 13 официальных выходных и 18 рабочих дней.

1, 2, 3 и 4 мая будут затяжными выходными. 3 и 4 мая – это “компенсация” за День труда 1 мая и Пасху 2 мая, которые приходятся на субботу и воскресенье. Из за этого добавляются выходные в понедельник и вторник. То есть отдыхать на Первомай и Пасху будем четыре дня подряд.

8, 9 и 10 мая: суббота выходной, в воскресенье отмечаем День победы плюс выходной понедельник за то, что праздник выпал на воскресенье.

Далее – по обычному графику.