Трамваи и троллейбусы в Одессе снова не ходят

С утра 25 ноября городской электротранспорт в Одессе заработал в полном объеме, но спустя несколько часов прекратил работу из-за нехватки необходимой мощности в электросети.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».

Сначала транспортники сообщили, что работа общественного электрического транспорта в городе возобновлена. Функционировали все маршруты, но с учетом особенностей работы тяговых подстанций на линию вышло меньше машин, чем обычно, а именно, 76 трамваев и 51 троллейбус.

Однако спустя несколько часов трамваи и троллейбусы вынуждены были прекратить работу. А «Одесагорэлектротрансе» сообщили, что для понижения потребления электроэнергии городской электротранспорт приостанавливает свою работу.

Когда городской электротранспорт заработает вновь, неизвестно, но с учитывая, что общая мощность украинской энергосети наращивается все больше после тотальной остановки электростанций, есть надежда, что с завтрашнего утра одесситы смогут полноценно пользоваться трамваями и троллейбусами.