Выборы 2020: на кресло мэра Южного претендуют 9 кандидатов – кто они?

Появился полный список кандидатов в мэры Одессы. Из них одесситы будут выбирать городского голову 25 октября. В нем есть как кандидаты, готовые всерьез побороться за победу на выборах, так и кандидаты, которые, похоже являются техническими и зарегистрированы лишь для того, чтоб сбить избирателя с толку. Иначе как объяснить присутствие в списках нескольких Филимоновых, Зеленского от “Цыганской партии” и т.д. Все постановления городского избиркома о регистрации кандидатов опубликованы на сайте мэрии Одессы.

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