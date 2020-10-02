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Выборы 2020: на кресло мэра Южного претендуют 9 кандидатов – кто они?

Выборы 2020: на кресло мэра Южного претендуют 9 кандидатов – кто они?

В Южном Одесской области городской избирком зарегистрировал 9 кандидатов в мэры.

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Рассказываем, кто хочет занять этот пост.

1. Владимир Новацкий. Уже 15 лет как мэр Южного. В этот раз он кандидат от партии “Слуга народа”.

2. Андрей Котляр. Кандидат от партии «За майбутне», работал заместителем мэра Одессы.

3. Оксана Воротникова. Идет отпартии «Европейская солидарность», работает председателем ОСМД «Комфорт юг».

4. Егор Смирнов, докер-механизатор и глава профсоюза цеха в порту Южный, кандидат от “Батькивщины”.

5. Алексей Лелеков. кандидат от партии«Наш край», хозяин телекоммуникационной компании «Лан телеком».

6. Олег Климчук. Баллотируется от партии «Перемога Пальчевського», предпринимателью

7. Николай Муравский. Партия «Разом сила». Был банковским менеджером, но сейчас официально работает контролером КПП на Одесском припортовом заводе.

8.Илья Юрченко. Его выдвинула партия «Сила людей», местный активист и директор ОСМД «Шевченко, 5».

9. Дмитрий Наливайко, самовыдвиженец, руководитель сельхозпредприятия и дачного кооператива.

Напомним, ранее зарегистрировали более 30 кандидатов в мэры Одессы.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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