Выбитые стекла и разбросанные детские игрушки: последствия ракетного удара по Николаеву 19 июля (фоторепортаж)

Выбитые стекла и разбросанные детские игрушки: последствия ракетного удара по Николаеву 19 июля (фоторепортаж)

Вечером пятницы, 19 июля 2024 года, город Николаев атаковали две российские крылатые авиационные ракеты. Удар одной из этих ракет пришелся по детской площадке вблизи обычного жилого дома. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, в их числе – дети.

По уточненным сегодня данным, погибли четыре человека – 13-летний подросток и две женщины 53 и 63 лет погибли на месте, еще один человек умер сегодня в больнице. Еще 24 человека, в том числе и четверо детей, получили ранения.

Обстрел Николаева 19 июля 2024, авто
Обстрел Николаева 19 июля 2024, последствия
Обстрел Николаева 19 июля 2024, ограждение
Обстрел Николаева 19 июля 2024, работают правоохранители
Обстрел Николаева 19 июля 2024, выбитые окна
Обстрел Николаева 19 июля 2024, авто у дома
Обстрел Николаева 19 июля 2024

Кроме того, серьезно пострадали три жилых дома и находящийся рядом детский сад.

На месте побывал фотокорреспондент «Одесской жизни». Вот так выглядит николаевская трагедия его глазами:

Обстрел Николаева 19 июля 2024, выбитое окно
Обстрел Николаева 19 июля 2024, разгром
Обстрел Николаева 19 июля 2024, разбитая посуда
Обстрел Николаева 19 июля 2024, пострадавший детский сад
Обстрел Николаева 19 июля 2024, после прилета
Обстрел Николаева 19 июля 2024, во дворе
Обстрел Николаева 19 июля 2024, игрушка
Обстрел Николаева 19 июля 2024, детские игрушки
Обстрел Николаева 19 июля 2024, работают службы
Обстрел Николаева 19 июля 2024, коммунальщики
Обстрел Николаева 19 июля 2024, детская площадка

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