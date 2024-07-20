Выбитые стекла и разбросанные детские игрушки: последствия ракетного удара по Николаеву 19 июля (фоторепортаж)

По уточненным сегодня данным, погибли четыре человека – 13-летний подросток и две женщины 53 и 63 лет погибли на месте, еще один человек умер сегодня в больнице. Еще 24 человека, в том числе и четверо детей, получили ранения.

Кроме того, серьезно пострадали три жилых дома и находящийся рядом детский сад.

На месте побывал фотокорреспондент «Одесской жизни». Вот так выглядит николаевская трагедия его глазами:

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