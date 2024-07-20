Выбитые стекла и разбросанные детские игрушки: последствия ракетного удара по Николаеву 19 июля (фоторепортаж)

Вечером пятницы, 19 июля 2024 года, город Николаев атаковали две российские крылатые авиационные ракеты. Удар одной из этих ракет пришелся по детской площадке вблизи обычного жилого дома. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, в их числе – дети.
По уточненным сегодня данным, погибли четыре человека – 13-летний подросток и две женщины 53 и 63 лет погибли на месте, еще один человек умер сегодня в больнице. Еще 24 человека, в том числе и четверо детей, получили ранения.
Кроме того, серьезно пострадали три жилых дома и находящийся рядом детский сад.
На месте побывал фотокорреспондент «Одесской жизни». Вот так выглядит николаевская трагедия его глазами:
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