Война в Украине, 878 день: ночью россияне атаковали ракетами и «шахедами» 5 областей

Сегодня, в субботу, 20 июля 2024 года, начались 878-е сутки с начала широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта.
Враг атаковал Одесскую область противорадиолокационной ракетой
По информации воздушного командования «Юг», за прошедшие сутки, 19 июля 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожен один разведывательный беспилотник (БпЛА) «ZALA» и три ударных БпЛА «Ланцет».
А днем рашисты 59 нанесли удар по Николаеву двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59, а поздно вечером атаковали Одесскую область противорадиолокационной ракетой Х-31ПД.
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Ночная атака: под удар россиян попали 5 областей
Также в воздушных силах сообщают, что в ночь на 20 июля 2024 года противник нанес удар 3 баллистическими ракетами наземного базирования «Искандер-М», одной крылатой ракетой «Искандер-К», 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и применил один БпЛА неустановленного типа.
В целом враг атаковал Харьковщину, Полтавщину, Сумщину, Черниговщину и Киевщину.
В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей:
- 12 ударных БпЛА «Shahed – 131/136»;
- 1 БпЛА неустановленного типа.
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В Харьковской области под удар рашистов попала железная дорога
Как сообщает «Укрзалізниця», ранения получили четверо железнодорожников, были повреждены здания, движимый состав, контактная сеть на выезде из Харькова.
В результате ударов задержались поезда сообщением Киев-Харьков, но движение уже возобновили.
«Железнодорожники собрали всю информацию о пересадках пассажиров: традиционно – выполним задачу и довезем каждого, в т.ч. с пересадками на международный рейс в Хелм. Часть пассажиров будут ожидать их поезда, часть для скорости и удобства – отвезем резервными микроавтобусами», – сообщили в компании.
На Полтавщине горела гражданская инфраструктура
А в в Мирноградском районе Полтавской области в результате ночного обстрела была повреждена гражданская инфраструктура, возник пожар, который уже потушили спасатели, сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
По его словам в Полтавском районе без электричества остались 16 населенных пунктов (почти 3,8 тысяч абонентов), а еще 700 потребителей – без водоснабжения.
В Николаеве трое погибших и 24 раненых
А глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что в результате ракетной атаки по Николаеву вечером 19 июля ранены 24 человека.
Среди пострадавших четверо детей. Девятерым взрослым и двум детям оказали медпомощь амбулаторно, сейчас в больницах находятся двое взрослых и двое детей.
Погибши три человека: 13-летний ребенок и две женщины 53 и 63 лет.
Взрывной волной повреждены 9 многоквартирных домов, учреждение дошкольного образования и частные автомобили.
О ситуации на фронте и потерях врага
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 135 боевых столкновений. Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением семи ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 106 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 151 – из реактивных систем залпового огня.
Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили одну станцию РЭБ, одну ЗРК «Оса» и вертолетную площадку.
За минувшие сутки ВСУ уничтожили российский самолет Су-25 и еще 990 оккупантов.
В целом, по данным Генштаба, потери врага таковы:
- 7 танков;
- 15 бронемашин;
- 22 артиллерийских системы;
- 1 РСЗО, 1 ПВО и 1 самолет;
- 34 БпЛА;
- 59 транспортных средств;
- 14 единиц спецтехники.