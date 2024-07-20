Война в Украине, 878 день: ночью россияне атаковали ракетами и «шахедами» 5 областей

Враг атаковал Одесскую область противорадиолокационной ракетой

По информации воздушного командования «Юг», за прошедшие сутки, 19 июля 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожен один разведывательный беспилотник (БпЛА) «ZALA» и три ударных БпЛА «Ланцет».

А днем рашисты 59 нанесли удар по Николаеву двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59, а поздно вечером атаковали Одесскую область противорадиолокационной ракетой Х-31ПД.

Ночная атака: под удар россиян попали 5 областей

Также в воздушных силах сообщают, что в ночь на 20 июля 2024 года противник нанес удар 3 баллистическими ракетами наземного базирования «Искандер-М», одной крылатой ракетой «Искандер-К», 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и применил один БпЛА неустановленного типа.

В целом враг атаковал Харьковщину, Полтавщину, Сумщину, Черниговщину и Киевщину.

В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей:

12 ударных БпЛА «Shahed – 131/136»;

1 БпЛА неустановленного типа.

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В Харьковской области под удар рашистов попала железная дорога

Как сообщает «Укрзалізниця», ранения получили четверо железнодорожников, были повреждены здания, движимый состав, контактная сеть на выезде из Харькова.

В результате ударов задержались поезда сообщением Киев-Харьков, но движение уже возобновили.

«Железнодорожники собрали всю информацию о пересадках пассажиров: традиционно – выполним задачу и довезем каждого, в т.ч. с пересадками на международный рейс в Хелм. Часть пассажиров будут ожидать их поезда, часть для скорости и удобства – отвезем резервными микроавтобусами», – сообщили в компании.

На Полтавщине горела гражданская инфраструктура

А в в Мирноградском районе Полтавской области в результате ночного обстрела была повреждена гражданская инфраструктура, возник пожар, который уже потушили спасатели, сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По его словам в Полтавском районе без электричества остались 16 населенных пунктов (почти 3,8 тысяч абонентов), а еще 700 потребителей – без водоснабжения.

В Николаеве трое погибших и 24 раненых

А глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что в результате ракетной атаки по Николаеву вечером 19 июля ранены 24 человека.

Среди пострадавших четверо детей. Девятерым взрослым и двум детям оказали медпомощь амбулаторно, сейчас в больницах находятся двое взрослых и двое детей.

Погибши три человека: 13-летний ребенок и две женщины 53 и 63 лет.

Взрывной волной повреждены 9 многоквартирных домов, учреждение дошкольного образования и частные автомобили.

О ситуации на фронте и потерях врага

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 135 боевых столкновений. Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением семи ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 106 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 151 – из реактивных систем залпового огня.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили одну станцию РЭБ, одну ЗРК «Оса» и вертолетную площадку.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили российский самолет Су-25 и еще 990 оккупантов.

В целом, по данным Генштаба, потери врага таковы: