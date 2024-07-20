Вибите скло і розкидані дитячі іграшки: наслідки ракетного удару по Миколаєву 19 липня (фоторепортаж)

За уточненими сьогодні даними, загинули чотири особи – 13-річний підліток та дві жінки 53 та 63 років загинули на місці, ще одна людина померла сьогодні в лікарні. Ще 24 особи, у тому числі й четверо дітей, отримали поранення.

Крім того, серйозно постраждали три житлові будинки і дитячий садок, що знаходиться поряд.

На місці побував фотокореспондент Одеського життя. Ось так виглядає миколаївська трагедія його очима:

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