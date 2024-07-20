Вибите скло і розкидані дитячі іграшки: наслідки ракетного удару по Миколаєву 19 липня (фоторепортаж)

Вибите скло і розкидані дитячі іграшки: наслідки ракетного удару по Миколаєву 19 липня (фоторепортаж)

Увечері п’ятниці, 19 липня 2024 року, місто Миколаїв атакували дві російські крилаті авіаційні ракети. Удар однієї з цих ракет зазнав дитячого майданчика поблизу звичайного житлового будинку. Є загиблі та постраждалі серед мирного населення, серед них – діти.

За уточненими сьогодні даними, загинули чотири особи – 13-річний підліток та дві жінки 53 та 63 років загинули на місці, ще одна людина померла сьогодні в лікарні. Ще 24 особи, у тому числі й четверо дітей, отримали поранення.

Обстрел Николаева 19 июля 2024, авто
Обстрел Николаева 19 июля 2024, последствия
Обстрел Николаева 19 июля 2024, на месте прилета
Обстрел Николаева 19 июля 2024, работают правоохранители
Обстрел Николаева 19 июля 2024, выбитые окна
Обстрел Николаева 19 июля 2024, авто у дома
Обстрел Николаева 19 июля 2024

Крім того, серйозно постраждали три житлові будинки і дитячий садок, що знаходиться поряд.

На місці побував фотокореспондент Одеського життя. Ось так виглядає миколаївська трагедія його очима:

Обстрел Николаева 19 июля 2024, выбитое окно
Обстрел Николаева 19 июля 2024, разгром
Обстрел Николаева 19 июля 2024
Обстрел Николаева 19 июля 2024, пострадавший детский сад
Обстрел Николаева 19 июля 2024, после прилета
Обстрел Николаева 19 июля 2024, во дворе
Обстрел Николаева 19 июля 2024, игрушка
Обстрел Николаева 19 июля 2024, детские игрушки
Обстрел Николаева 19 июля 2024, работают службы
Обстрел Николаева 19 июля 2024, коммунальщики
Обстрел Николаева 19 июля 2024, детская площадка

Читайте також: Війна в Україні, 878 день: вночі росіяни атакували ракетами та «шахедами» 5 областей.

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