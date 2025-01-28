Кореспондент «Одесской жизни» побував на місці повітряного удару.
Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та школу. В одному з житлових комплексів зруйновано частини квартир на 18 і 19 поверхах, вибито вікна.
За попередніми даними мерії, у Київському районі пошкоджено понад 900 вікон у 10 будинках. Наразі комунальники допомагають людям закривати віконні отвори плівкою та ОСБ-листами.
Пошкоджено кілька десятків автомобілів, з яких щонайменше 6 автомобілів повністю згоріли.
На місці атак розгорнуто оперативні штаби, де можна подати документи на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету та за програмою еВідновлення.
Більше фотографій постраждалих квартир одеситів дивіться в Телеграм-каналі «Одеське життя».