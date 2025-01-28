обстріл Одеси 28 січня 2025
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Кореспондент «Одесской жизни» побував на місці повітряного удару.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та школу. В одному з житлових комплексів зруйновано частини квартир на 18 і 19 поверхах, вибито вікна.

За попередніми даними мерії, у Київському районі пошкоджено понад 900 вікон у 10 будинках. Наразі комунальники допомагають людям закривати віконні отвори плівкою та ОСБ-листами.

Пошкоджено кілька десятків автомобілів, з яких щонайменше 6 автомобілів повністю згоріли.

На місці атак розгорнуто оперативні штаби, де можна подати документи на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету та за програмою еВідновлення. 

Більше фотографій постраждалих квартир одеситів дивіться в Телеграм-каналі «Одеське життя».

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою