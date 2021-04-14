Введут ли локдаун во всей Украине: мнение премьер-министра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что закрывать всю страну на локдаун из-за коронавируса нет смысла. Нужно смотреть на ситуацию конкретно в каждом регионе.

Об этом премьер заявил на заседании правительства 14 апреля.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в отдельных областях остается напряженной, но и есть и такие, что где положение улучшается.

“Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла”, – заявил Шмыгаль.

Напомним, что в Киеве локдаун продлили до 30 апреля.