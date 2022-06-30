Новости Одессы и Одесской области

ВСУ «жарят» орков на Змеином: уничтожен еще один «Панцирь»

ВСУ «жарят» орков на Змеином: уничтожен еще один «Панцирь»

Ночь на 30 июня для одесситов и жителей области прошла под звуки воздушной тревоги. Враг пытается обстреливать нас ракетами. ВСУ же атакуют остров Змеиный.

Об этом в своем утреннем обращении рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Армия Украины продолжает «осаду» занятой оккупантами части Одесской области – острова Змеиный в Черном море.

ВСУ продолжают наносить удары по Змеиному

Вооруженные силы нашей страны там просто «жарят» орков. Есть еще одно подтверждение, что уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Мы продолжаем придерживаться режима информационной тишины. Потому что военная операция на острове Змеиный продолжается.

Остров будет безлюдным во время войны, или украинским. Ну и конечно после войны он будет только нашим,

— заявил Сергей Братчук.

Корабли рф, угрожающие Одессе, ждет «кара небесная»

Что касается группировки российского флота в море, к ней прибавился еще один десантный корабль.

Ну что ж, пусть болтаются в море и ждут «кары небесной» от духа острова Змеебаевки, в том числе. Еще приятные новости с острова тоже будут. Поводы для этого есть. Но всему свое время,

—  отметил спикер Одесской ОВА.

Ранее об операции по освобождению Змеиного рассказывала руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она упоминала о третьем по счету уничтоженном на острове «Панцире» и рассказала, что остров изолирован.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что операция на Змеином будет продолжаться до полного очищения острова от оккупантов.

Еще новости Одессы:

Фото: скриншот с видео Оперативного командования «Юг»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить