ВСУ «жарят» орков на Змеином: уничтожен еще один «Панцирь»

Ночь на 30 июня для одесситов и жителей области прошла под звуки воздушной тревоги. Враг пытается обстреливать нас ракетами. ВСУ же атакуют остров Змеиный.

Об этом в своем утреннем обращении рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Армия Украины продолжает «осаду» занятой оккупантами части Одесской области – острова Змеиный в Черном море.

ВСУ продолжают наносить удары по Змеиному

Вооруженные силы нашей страны там просто «жарят» орков. Есть еще одно подтверждение, что уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Мы продолжаем придерживаться режима информационной тишины. Потому что военная операция на острове Змеиный продолжается. Остров будет безлюдным во время войны, или украинским. Ну и конечно после войны он будет только нашим,

— заявил Сергей Братчук.

Корабли рф, угрожающие Одессе, ждет «кара небесная»

Что касается группировки российского флота в море, к ней прибавился еще один десантный корабль. Ну что ж, пусть болтаются в море и ждут «кары небесной» от духа острова Змеебаевки, в том числе. Еще приятные новости с острова тоже будут. Поводы для этого есть. Но всему свое время,

— отметил спикер Одесской ОВА.

Ранее об операции по освобождению Змеиного рассказывала руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она упоминала о третьем по счету уничтоженном на острове «Панцире» и рассказала, что остров изолирован.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что операция на Змеином будет продолжаться до полного очищения острова от оккупантов.

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Фото: скриншот с видео Оперативного командования «Юг»