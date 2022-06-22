Операция на Змеином будет продолжаться до полного очищения острова от оккупантов

Сейчас на острове есть рашистская группировка, в которую входят комплексы ПВО, РСЗО, катерная группа и спецназ.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

На острове Змеиный есть группировка, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки, их там три единицы. Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения РФ, — сообщил Буданов.

Также он сообщил, что командование Вооруженных сил Украины поставило задачу полностью уничтожить вражеский гарнизон на Змеином:

«Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный».

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли огневое поражение по оккупационному гарнизону на острове Змеиный, в результате которого были уничтожены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С1», радиолокационная станция, ​​автомобильная техника и личный состав противника.