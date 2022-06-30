Новости Одессы и Одесской области

Утро 30 июня в Одессе началось с мощных взрывов

Утро 30 июня в Одессе началось с мощных взрывов

Периодические сильные взрывы слышны в некоторых районах Одессы с раннего утра. Но поводов для беспокойства нет – это проходит подготовка ВСУ.

Об этом сообщается в официальном вайбер-чате одной из прилегающих к Одессе территориальных громад.

Те, кто слышит сейчас взрывы — без паники. Это плановая работа наших ВСУ. Обстановка в регионе сейчас спокойная,

— сказано в сообщении.

Отметим также, что взрывы перемежевываются со стрельбой из стрелкового оружия.

Такого рода мероприятия по подготовке сил ЗСУ не редкость в Одессе.

Так, недавно «Одесская Жизнь» размещала фоторепортаж о том, как проходит подготовка 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса.

Еще новости Одессы:

Фото иллюстративное

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить