Утро 30 июня в Одессе началось с мощных взрывов

Периодические сильные взрывы слышны в некоторых районах Одессы с раннего утра. Но поводов для беспокойства нет – это проходит подготовка ВСУ.
Об этом сообщается в официальном вайбер-чате одной из прилегающих к Одессе территориальных громад.
Те, кто слышит сейчас взрывы — без паники. Это плановая работа наших ВСУ. Обстановка в регионе сейчас спокойная,
— сказано в сообщении.
Отметим также, что взрывы перемежевываются со стрельбой из стрелкового оружия.
Такого рода мероприятия по подготовке сил ЗСУ не редкость в Одессе.
Так, недавно «Одесская Жизнь» размещала фоторепортаж о том, как проходит подготовка 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса.
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Фото иллюстративное