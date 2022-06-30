Утро 30 июня в Одессе началось с мощных взрывов

Периодические сильные взрывы слышны в некоторых районах Одессы с раннего утра. Но поводов для беспокойства нет – это проходит подготовка ВСУ.

Об этом сообщается в официальном вайбер-чате одной из прилегающих к Одессе территориальных громад.

Те, кто слышит сейчас взрывы — без паники. Это плановая работа наших ВСУ. Обстановка в регионе сейчас спокойная,

— сказано в сообщении.

Отметим также, что взрывы перемежевываются со стрельбой из стрелкового оружия.

Такого рода мероприятия по подготовке сил ЗСУ не редкость в Одессе.

Так, недавно «Одесская Жизнь» размещала фоторепортаж о том, как проходит подготовка 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса.

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