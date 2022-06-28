Новости Одессы и Одесской области

На Змеином уничтожили уже третий «Панцирь»: сам остров в изоляции

Об этом сообщила представитель объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталью Гуменюк в эфире Всеукраиснкого телемарафона новостей 28 июня.

Она рассказала, что прошлой ночью ВСУ насчитали 10 попаданий по острову Змеиный.
Более того, российские военные не могут подойти и оказать помощь, подвезти какое-то вооружение или живую силу.

При этом Гуменюк отметила, что и у ВСУ сейчас подступа к Змеиному нет. Собирать информацию о том, что там происходит, мы можем только с помощью специальных средств.
Отметим, что удар по острову нанесли накануне. Украинские военные зафиксировали свыше десяти попаданий. Точно известно, что был уничтожен третий зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Во время предыдущих обстрелов острова там были уничтожены два вражеских «Панциря», РЛС и автотехника.

Была уничтожена военная техника противника. Оперативное командование «Юг» опубликовало видео попаданий по целям.

 

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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