ВСУ получили лодки, конфискованные у контрабандистов: подробности

Вооруженные силы Украины получили от Одесских таможенников 8 плавсредств — лодок «Прогресс» и «Южанка», на которых контрабандисты перевозили табачные изделия. Теперь они будут помогать нашим бойцам приближать Победу.
Об этом сообщили в Одесской таможне.
Плавсредства использовали контрабандисты для перемещения сигарет вне пунктов пропуска, нарушая таможенное законодательство. А пересекали они границу на приднестровском участке украинско-молдавской границы.
Плавсредства таможенники изъяли еще до войны по делам о нарушении таможенных правил. Впоследствии они перешли в собственность государства.
Передача лодок в одно из подразделений терробороны осуществлялась в соответствии с требованиями Закона Украины «Об основах национального сопротивления», —
говорится в сообщении.
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