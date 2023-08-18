Новости Одессы и Одесской области

ВСУ получили лодки, конфискованные у контрабандистов: подробности

ВСУ получили лодки, конфискованные у контрабандистов: подробности

Вооруженные силы Украины получили от Одесских таможенников 8 плавсредств — лодок «Прогресс» и «Южанка», на которых контрабандисты перевозили табачные изделия. Теперь они будут помогать нашим бойцам приближать Победу.

Об этом сообщили в Одесской таможне.

Плавсредства использовали контрабандисты для перемещения сигарет вне пунктов пропуска, нарушая таможенное законодательство. А пересекали они границу на приднестровском участке украинско-молдавской границы.

Човну для ЗСУ

Плавсредства таможенники изъяли еще до войны по делам о нарушении таможенных правил. Впоследствии они перешли в собственность государства.

Передача лодок в одно из подразделений терробороны осуществлялась в соответствии с требованиями Закона Украины «Об основах национального сопротивления», —

говорится в сообщении.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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