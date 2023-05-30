Как поддерживают ЗСУ от Одессы до Черновцов? – опрос (видео)

С первых дней полномасштабного вторжения обычные украинцы активно помогают военным бороться с агрессией россии. Мы можем похвастаться мощным гражданским обществом, которое «конвертирует ярость в донаты», волонтерит и продолжает борьбу с врагом на информационном фронте. Но как поддержка ЗСУ отличается в зависимости от регионов? Вместе с коллегами мы провели опросы в Одессе, Чернигове, Сумах и Черновцах, и спросили у местных жителей, как именно они помогают военным.

После окончания войны об украинском обществе можно будет писать целые учебники, так как после 24 февраля 2022 года в нашем государстве наблюдается колоссальный рост национального духа и объединение вокруг общей цели.

Еще с 2014 года мы знаем, как это – волонтерить и донатить на вооружение, но после 24 февраля поддержка ЗСУ приобрела новые масштабы. Сейчас почти каждый украинец готов внести свой вклад в общую Победу. Каждый делает это по-своему: кто-то – деньгами, кто-то – вещами, кто-то – физически, кто-то – интеллектуально.

Но как эта помощь отличается в разных регионах Украины? Не устали ли украинцы донатить на ЗСУ за год войны с россией? И каким волонтерам люди доверяют больше – большим фондам или отдельным знакомым?

Об этом вместе с коллегами мы спросили у жителей разных городов в рамках межрегионального проекта «Голос людей», созданного на базе четырех украинских СМИ: информационного сайта «Одесская жизнь», сумского портала GOROD.SUMY.ua, медиа Черновцов 0372.ua и черниговского сайта 0462.ua.

По результатам опроса оказалось, что поддержка ЗСУ может быть самой разной, а помогать нашим защитникам, которые прямо сейчас защищают Родину от захватчиков, можно, даже не имея серьёзных финансовых ресурсов.

Плести сетки, готовить еду, делать окопные свечи, собирать вещи, покупать вооружение и даже оказывать психологическую помощь. Что еще делают украинцы ради армии? Ответы – в нашем опросе.

А как вы поддерживаете ЗСУ?

ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

информационного сайта «Одесская жизнь» — https://odessa-life.od.ua/

сумского портала GOROD.SUMY.ua — https://gorod.sumy.ua/

медиа Черновцов 0372.ua — https://www.0372.ua/

черниговского сайта 0462.ua — https://www.0462.ua/