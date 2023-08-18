ЗСУ отримали човни, конфісковані у контрабандистів: подробиці

Збройні сили України отримали від Одеських митників 8 плавзасобів — човнів «Прогрес» та «Южанка», на яких контрабандисти перевозили тютюнові вироби. Відтепер вони допомагатимуть нашим бійцям наближати Перемогу.
Про це повідомили в Одеській митниці.
Плавзасоби використовували контрабандисти для переміщення сигарет поза межами пунктів пропуску, порушуючи митне законодавство. А перетинали вони кордон на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону.
Плавзасоби митники вилучили ще до війни у справах про порушення митних правил. Згодом вони перейшли у власність держави.
Передача човнів до одного із підрозділів тероборони здійснювалася відповідно до вимог Закону України «Про основи національного спротиву», –
йдеться в повідомленні.
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