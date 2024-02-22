Вступна кампанія-2024: що потрібно знати абітурієнтам

Ось-ось розпочнеться один із найважливіших етапів у житті випускників – вступна кампанія. Уже слід визначитися з пріоритетами та розрахувати, куди краще вступати. Оцінити шанси на вступ до обраного університету можна вже зараз.
Оцінити свої шанси на вступ можна за допомогою сервісів і реєстрів на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Про це розповіли в МОН.
Там є інформація про кількість поданих заяв, бюджетних місць, середній конкурсний бал тощо.
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Як абітурієнти можуть оцінити шанси на вступ
У розділі Вступ – Статистика можна переглянути такі дані:
- навчальні заклади, які здійснюють набір за обраною спеціальністю;
- кількість поданих заяв;
- кількість заяв, які отримали рекомендації для зарахування на бюджет;
- середній та мінімальний прохідні бали.
Так вступник може зрозуміти, який бал треба набрати на НМТ для вступу на обрану спеціальність. Також те, чи великою буде конкуренція за місце.
У рядку Показники адресного розміщення державного замовлення обрати За спеціальностями (спеціалізаціями) та закладами освіти. У полі пошуку потрібно обрати бажану спеціалізацію, освітній рівень, основу вступу, форму навчання, регіон та навчальний заклад.
Після формування всіх фільтрів і завершення пошуку ти зможеш побачити таблицю з результатами за попередній рік. Рік аналізу можна змінювати, щоб отримати ширші дані за кілька років вступних кампаній.
У Міносвіти наголосили, що інформація є орієнтовною, оскільки залежить від результатів вступних іспитів, а конкурсні бали та конкуренція змінюються щороку залежно від обсягу держзамовлення.
Як відбуватиметься вступ до вишів у 2024 році
- У 2024 році вступників зараховуватимуть до вишів України за результатами НМТ.
- Тест складатиметься з трьох обов’язкових предметів і одного на вибір.
- Також цього року запрацює грантова система оплати навчання у виші. Вступники отримуватимуть гранти, сума яких залежатиме від результатів мультитесту. Ці кошти можна буде витратити на навчання в обраному виші.
- Вступати до вишів у 2024 році можна буде за результатами ЗНО 2021 року або НМТ 2022-2024 років.
Як відбуватиметься Національний мультитест (НМТ) у 2024-му році, ми розповідали раніше.
Календарний план НМТ
- Основна сесія НМТ цього року триватиме з 14 травня до 25 червня.
- Додаткова – з 11 по 19 липня.
- Результати учасники отримають до 2 і 26 липня залежно від того, на якій сесії вони складали іспит.
- Основна реєстрація абітурієнтів розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня.