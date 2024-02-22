Вступна кампанія-2024: що потрібно знати абітурієнтам

Оцінити свої шанси на вступ можна за допомогою сервісів і реєстрів на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Про це розповіли в МОН.

Там є інформація про кількість поданих заяв, бюджетних місць, середній конкурсний бал тощо.

Як абітурієнти можуть оцінити шанси на вступ

У розділі Вступ – Статистика можна переглянути такі дані:

навчальні заклади, які здійснюють набір за обраною спеціальністю;

кількість поданих заяв;

кількість заяв, які отримали рекомендації для зарахування на бюджет;

середній та мінімальний прохідні бали.

Так вступник може зрозуміти, який бал треба набрати на НМТ для вступу на обрану спеціальність. Також те, чи великою буде конкуренція за місце.

У рядку Показники адресного розміщення державного замовлення обрати За спеціальностями (спеціалізаціями) та закладами освіти. У полі пошуку потрібно обрати бажану спеціалізацію, освітній рівень, основу вступу, форму навчання, регіон та навчальний заклад.

Після формування всіх фільтрів і завершення пошуку ти зможеш побачити таблицю з результатами за попередній рік. Рік аналізу можна змінювати, щоб отримати ширші дані за кілька років вступних кампаній.

У Міносвіти наголосили, що інформація є орієнтовною, оскільки залежить від результатів вступних іспитів, а конкурсні бали та конкуренція змінюються щороку залежно від обсягу держзамовлення.

Як відбуватиметься вступ до вишів у 2024 році

У 2024 році вступників зараховуватимуть до вишів України за результатами НМТ.

Тест складатиметься з трьох обов’язкових предметів і одного на вибір.

Також цього року запрацює грантова система оплати навчання у виші. Вступники отримуватимуть гранти, сума яких залежатиме від результатів мультитесту. Ці кошти можна буде витратити на навчання в обраному виші.

Вступати до вишів у 2024 році можна буде за результатами ЗНО 2021 року або НМТ 2022-2024 років.

Як відбуватиметься Національний мультитест (НМТ) у 2024-му році, ми розповідали раніше.

Календарний план НМТ