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Вступна кампанія-2024: що потрібно знати абітурієнтам

Вступна кампанія-2024: що потрібно знати абітурієнтам

Ось-ось розпочнеться один із найважливіших етапів у житті випускників – вступна кампанія. Уже слід визначитися з пріоритетами та розрахувати, куди краще вступати. Оцінити шанси на вступ до обраного університету можна вже зараз.

Оцінити свої шанси на вступ можна за допомогою сервісів і реєстрів на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Про це розповіли в МОН.

Там є інформація про кількість поданих заяв, бюджетних місць, середній конкурсний бал тощо.

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Як абітурієнти можуть оцінити шанси на вступ

У розділі Вступ – Статистика можна переглянути такі дані:

  • навчальні заклади, які здійснюють набір за обраною спеціальністю;
  • кількість поданих заяв;
  • кількість заяв, які отримали рекомендації для зарахування на бюджет;
  • середній та мінімальний прохідні бали.

Так вступник може зрозуміти, який бал треба набрати на НМТ для вступу на обрану спеціальність. Також те, чи великою буде конкуренція за місце.

У рядку Показники адресного розміщення державного замовлення обрати За спеціальностями (спеціалізаціями) та закладами освіти. У полі пошуку потрібно обрати бажану спеціалізацію, освітній рівень, основу вступу, форму навчання, регіон та навчальний заклад.

 

Після формування всіх фільтрів і завершення пошуку ти зможеш побачити таблицю з результатами за попередній рік. Рік аналізу можна змінювати, щоб отримати ширші дані за кілька років вступних кампаній.

У Міносвіти наголосили, що інформація є орієнтовною, оскільки залежить від результатів вступних іспитів, а конкурсні бали та конкуренція змінюються щороку залежно від обсягу держзамовлення.

Як відбуватиметься вступ до вишів у 2024 році

  • У 2024 році вступників зараховуватимуть до вишів України за результатами НМТ.
  • Тест складатиметься з трьох обов’язкових предметів і одного на вибір.
  • Також цього року запрацює грантова система оплати навчання у виші. Вступники отримуватимуть гранти, сума яких залежатиме від результатів мультитесту. Ці кошти можна буде витратити на навчання в обраному виші.
  • Вступати до вишів у 2024 році можна буде за результатами ЗНО 2021 року або НМТ 2022-2024 років.

Як відбуватиметься Національний мультитест (НМТ) у 2024-му році, ми розповідали раніше.

Календарний план НМТ

  • Основна сесія НМТ цього року триватиме з 14 травня до 25 червня.
  • Додаткова – з 11 по 19 липня.
  • Результати учасники отримають до 2 і 26 липня залежно від того, на якій сесії вони складали іспит.
  • Основна реєстрація абітурієнтів розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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