Телеграм-каналы пытаются обмануть поступающих в вузы

В мессенджере Телеграм появились каналы, использующие логотип и другую графику минобразования. На самом деле они продают коммерческие услуги.

Об этом сообщает Кабинет министров Украины.

В сообщении сказано, что в последнее время появилось несколько телеграмм-каналов и фейсбук-страниц, частично или полностью использующих официальную графику брендбука Министерства образования и науки Украины для иллюстрации своих сообщений.

Содержание этих сообщений не соответствует действительности, содержит манипуляции или преднамеренно искривленную информацию. Как правило, это продажа платных образовательных услуг.

Министерство образования и науки обращает внимание поступающих, СМИ и всех заинтересованных лиц, что достоверная информация по вступительной кампании 2022 года размещается на официальных сайтах МОН, ЕГЕБО, УЦОКО, ГП «Инфоресурс», УГЦМО и на их верифицированных страницах в соцсетях.

Например, телеграмм-канал Вступ інфо использует логотип МОН и позиционирует себя как единый канал о повступлении, а на самом деле этот канал не имеет никакого отношения к Министерству.

Список признаков, которые помогут быстро понять, что под видом якобы официальной позиции МОН публикуется фейковый контент:

полностью или частично сфальсифицировано лого МОН;

опубликована только часть официального письма, без подписи, даты и QR-кода;

ссылки на неофициальные ресурсы (в основном другие телеграммы-каналы);

официальные логотипы МОН в текстах сообщений, относящихся к компетентностям других государственных учреждений;

информация с терминами, которые не используются МОН в официальных документах;

использование логотипа МОН для анонса вебинаров и онлайн-конференций для повышения квалификации педагогических работников, где стоит оплатить сертификат и т.д.

МОН не сотрудничает в проектах с организациями, оказывающими платные образовательные услуги и не осуществляющими рекламную деятельность!