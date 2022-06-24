Видеоурок «Одесской жизни»: как будет проходить вступительная кампания 2022 (видео)

Нынешняя вступительная компания в нашей стране будет проходить со значительными изменениями. Вместо привычных вступительных экзаменов (ВНО, ЕВИ/ЕФВВ) выпускники будут проходить спецтестирование.
«Мы заложили такой первичный аналог, но упрощенный аналог того же ВНО, так называемый национальный мультипредметный тест для поступления на получение высшего образования на основе полного общего среднего образования, на все специальности и бюджетные места, а также на конъюнктурные и медицинские специальности (в том числе и на контракт). Мы положили в основу поступления и магистерский комплексный тест. Для поступления на магистратуру по «Праву» и «Международному праву», как это происходило и по сей день. А также магистерский тест на учебную компетентность при поступлении на магистратуру за отдельные специальности»,
– сообщил по этому поводу министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Как отмечают в Минобразования, национальный мультипредметный тест будет проводиться в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам (украинский язык, математика, история Украины).
А иностранцам для поступления в университеты Украины предстоит сделать пять шагов…
Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни».
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