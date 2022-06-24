Видеоурок «Одесской жизни»: как будет проходить вступительная кампания 2022 (видео)

«Мы заложили такой первичный аналог, но упрощенный аналог того же ВНО, так называемый национальный мультипредметный тест для поступления на получение высшего образования на основе полного общего среднего образования, на все специальности и бюджетные места, а также на конъюнктурные и медицинские специальности (в том числе и на контракт). Мы положили в основу поступления и магистерский комплексный тест. Для поступления на магистратуру по «Праву» и «Международному праву», как это происходило и по сей день. А также магистерский тест на учебную компетентность при поступлении на магистратуру за отдельные специальности»,