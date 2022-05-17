Вступительная кампания в условиях войны: что нужно знать

В этом году провести внешнюю независимую оценку выпускников не удастся. Из-за полномасштабного вторжения России многие украинские школьники были вынуждены покинуть свои дома и учебные заведения. В части регионов организовать традиционное ВНО невозможно, поскольку это очень опасно. В условиях войны здоровье и жизнь выпускников намного ценнее экзаменов или баллов в аттестате. К чему готовиться 11-классникам в этом году, нам рассказали в Центре общественного мониторинга и контроля.

Национальный тест вместо ВНО

В 2022 году выпускники школ сдадут только один итоговый экзамен – национальный мультипредметный тест (НМТ). Такое решение было предложено Министерством образования и науки (МОН) и принято парламентом.

По информации МОН, национальный мультипредметный тест будет состоять из трех дисциплин: украинского языка, математики и истории Украины. По каждому предмету будет по 20 вопросов. В общей сложности экзамен будет длиться 80 минут.

МОН планирует провести экзамен в форме онлайн-тестирования в учебных заведениях. Физическое присутствие участников обязательно. Дистанционное участие возможно только при условии, когда технологии позволят четко идентифицировать личность.

28 попыток сдать

По-прежнему для сдачи экзамена предусмотрены три экзаменационные сессии: основная, дополнительная (июль) и специальная (август). Но у участников будет 28 попыток, чтобы пройти НМТ.

«Мы будем пытаться сделать три сессии для того, чтобы охватить максимальное количество поступающих. Всего дети будут иметь возможность зарегистрироваться на 28 попыток, то есть дважды в день», – объяснил министр образования Сергей Шкарлет.

А глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Сергей Бабак пояснил, что большое количество попыток связано с возможными воздушными тревогами или обстрелами. Причем «ежедневно будут меняться задания, чтобы не было возможности недобросовестно сдать экзамен».

При этом попробовать еще раз сдать тест ради высших баллов возможности не будет. Чтобы подготовить выпускников к экзамену, МОН планирует провести пробное НМТ в онлайн-формате в июне.

Как будут выставлять годовые оценки?

В Министерстве образования и науки также объяснили, как будут оценивать знания остальных школьников в конце этого учебного года.

В частности, оценивание за второй семестр, в зависимости от ситуации, может проводиться в виде письменной контрольной работы, онлайн-тестирования, диагностической работы, устного собеседования.

При оценивании за второй семестр учителям рекомендовано засчитывать все оценки, полученные учеником в течение семестра независимо от места обучения. Это может быть любая школа, в том числе частная, в Украине или за ее пределами.

В отдельных случаях оценивание учеников 5-8 и 10 классов может осуществляться не по 12-балльной шкале, а как «засчитано»/«не засчитано». Годовая оценка не обязательно должна быть средней арифметической от оценок за первый и второй семестры. При выставлении годовой оценки должна учитываться динамика личных результатов обучения ребенка. В 1-4 классах – еще и с учетом наблюдений учителя.

При отсутствии у учеников-переселенцев задокументированных результатов оценки за первый семестр годовое оценивание могут выставить по результатам одного семестра.

Безопасность во время экзаменов

Центры тестирования будут размещаться в школах, где есть укрытия, в безопасных регионах. На временно оккупированных территориях экзамены проводиться не будут. Выпускникам придется приехать в пункт тестирования на подконтрольную территорию.

Экзамен будет приостанавливаться на время воздушной тревоги. Все участники смогут перейти в бомбоубежище. После отбоя тревоги тестирование продолжится.

Абитуриенты, которые из-за войны выехали из Украины, смогут принять участие в НМТ за границей. В столицах стран ЕС или их университетах будут размещены пункты тестирования.

Упрощенная процедура вступления

В этом году зачисление в высшие учебные заведения будет происходить по упрощенной процедуре.

Для поступления на бакалавриат необходимо будет подать заявление, мотивационное письмо и результаты национального мультипредметного теста. Для зачисления на контрактную форму обучения будет достаточно только заявления и письма. Для поступления на творческие специальности нужно будет подать мотивационное письмо и пройти творческий конкурс.

Рейтинг абитуриентов с одинаковым количеством баллов будет определять мотивационное письмо. Поэтому к его написанию следует отнестись серьезно. Не будут учитываться средний балл аттестата, медали или призовые места на олимпиадах.

Льготы при поступлении будут иметь военнослужащие, добровольцы батальонов территориальной обороны, спасатели и правоохранители, участвовавшие в войне.

Фото UkrNet, инфографика Центра общественного мониторинга и контроля