У Дунайского пароходства угнали баржи на 5 миллионов долларов

Украинское Дунайское пароходство (Одесская область) заявило о пропаже 32 лихтеров (барж), которые находились в пользовании контрагента. Стоимость барж – около 5 млн долларов.

Об этом пароходство сообщило на своей странице в Фейсбук.

Сообщается, что контрагент получил баржи в 2017 – 2018 годах, а потом исчез вместе с имуществом пароходства. Собственник утверждает, что лихтеры вывезли в другу страну и перерегистрировали на нового владельца.

В связи с этим уже возбудили уголовное дело, сказано в сообщении.

В ноябре прошлого года Украинское Дунайское пароходство возглавил новый руководитель.

Фото: Морской каталог