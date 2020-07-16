Героин оптом: в Одессе поймали группировку наркоторговцев (фото)

В Одессе разоблачили группировку наркоторговцев-оптовиков. Спецоперацию проводила Служба безопасности Украины.
В группировке участвовали несколько одесситов, которые продавали тяжелые наркотики оптовыми партиями. У них был широкий выбор: кокаин, героин, экстази, амфетамин, а также марихуана.
В месяц наркоторговцы зарабатывали более миллиона гривен. Однако при продаже очередной партии амфетамина их задержали. Об этом сообщает управление СБУ в Одесской области.
Ранее в Одессе поймали банду фейковых наркологов.