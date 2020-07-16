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В Одесі затримали уродженця Дніпропетровщини за напад на керівника громадської організації

В Одесі затримали уродженця Дніпропетровщини за напад на керівника громадської організації

Уродженця Дніпропетровської області підозрюють у скоєнні нападу на керівника громадської організації в Одесі.

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Про це повідомила пресслужба прокуратури Одеської області.

Прокурори прокуратури Одеської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом скоєння нападу, з нанесенням тілесних ушкоджень, на одного із засновників та керівника громадської організації на Площі 10 Квітня в Одесі (ч. 2 ст. 350 КК України).

За результатами досудового розслідування, правоохоронці встановили особу нападника та вчора, 15 липня, слідчі Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одеса за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДСР НП України із залученням спецпідрозділу «КОРД» затримали уродженця Дніпропетровської області.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в умисному нанесенні побоїв громадянинові, у зв’язку з його громадською діяльністю.

За клопотанням прокуратури підозрюваного взято під варту. За цей злочин Законом передбачено до 5 років позбавлення волі.

Фото: пресслужба

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