Вспышка гриппа и угроза коронавируса: какие меры принимают в Одессе

Одесские власти намерены усилить контроль в аэропорту и железнодорожном вокзале, ввести в больницах масочный режим и сократить посещения, а также ограничить занятия в школах. Такие меры будут приняты для борьбы с распространением коронавируса и гриппа.

Речь об этом шла в понедельник на аппаратном совещании в Одесском горсовете.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в стационарах города в декабре 2019 года были усилены противоэпидемические меры, в том числе путем ношения масок и ограничения посещений.

Геннадий Труханов подчеркнул, что в связи с распространением в Китае коронаровируса, нужно принять превентивные меры. В ближайшее время будет проведено заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Он отметил, что вирус распространяется очень быстро. При этом в Одессе есть большая китайская диаспора. Поэтому мэр намерен пригласить на заседание комиссии генерального консула Китая.

В лечебные учреждения города направлены письма с инструкциями по профилактике распространения вируса.

Кроме того, чтобы своевременно противостоять распространению вируса, предлагается усилить контроль в так называемой “пограничной зоне” – аэропорту и железнодорожном вокзале, а также в лечебных учреждениях в городе.

На аппаратном совещание также озвучили статистику по заболеваемости известными штаммами гриппа. Так, уровень заболеваемости гриппом в Одессе на сегодняшний день превышает эпидпорог на 7,6%. За последнюю неделю заболеваемость гриппом увеличилась на 28%. При этом 74% заболевших – это дети.

Напомним, в понедельник, 27 января, в Одессе будут решать вопрос о введении карантина в школах.

Фото: aussiedlerbote.de

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