В Одессе сегодня будут решать вопрос о введении карантина в школах

Одесские педагоги поддерживают введение карантина в школах из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако решение будет принято в течение сегодняшнего дня по итогам заседания комиссии ТЭБ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор департамента и образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Она отметила, что карантин вводят комиссионно по представлению врачей с учетом показателей эпидпорога.

При этом она попросила не распространять в родительских группах фейковые новости о заболевших гриппом.

Чиновница также обратила внимание, что садики закрывают на карантин, только если в них болеет 20% детей.

Фото: babyboum.gr

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