«Борща охота»: «Одесская жизнь» объявляет кулинарный конкурс

«Одесская жизнь» объявляет конкурс на самый лучший рецепт борща. Мы предлагаем вам поделиться с нами своими традициями и секретами приготовления блюда, ставшего украинским национальным достоянием.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо в период с 1 апреля до 31 июля отправить в редакцию «Одесской жизни» свои рецепты самого-самого борща. Переходите на страницу конкурса и сделайте это прямо сейчас!

Все присланные рецепты мы будем публиковать на сайте, и вы сможете голосовать за понравившиеся. Раз в месяц мы будем выбирать три лучших рецепта среди лидеров голосования на сайте. Трем победителям месяца вручим поощрительные призы. А потом они будут бороться за главные призы: отличные наборы посуды.

Победители будут объявлены накануне Дня Независимости.

Напомним, ранее украинский борщ вошел в список 20-ти самых вкусных первых блюд в мире по версии CNN.