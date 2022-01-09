Новости Одессы и Одесской области

Всемирный клуб одесситов отпраздновал 210-летний юбилей Рождественской елки (фото)

Всемирный клуб одесситов отпраздновал 210-летний юбилей Рождественской елки (фото)

210 лет назад во дворце графини Потоцкой на улице Софиевской, 5а (ныне – Одесский художественный музей) впервые в Одессе и во всей Российской империи зажглись огни настоящей Рождественской елки. Во Всемирном клубе одесситов (ВКО) отметили этот юбилей.

Император порадовал свою дочь

Подписаться

То давнее событие в молодой Одессе было устроено в честь Софии – внебрачной дочери Александра I и Марии Нарышкиной. Для шестилетней девочки устроили удивительный по красоте небывалый праздник.

«Высокая, стройная, широковетвистая ель блистала в парадной зале верхнего этажа тысячью огней на восковых разноцветных свечах и была вся усеяна украшениями и подарками. Не одни дети – все прибывшие гости, наряженные в роскошные парадные туалеты, любовались дивным, невиданным в Одессе деревом и радовались его зеленой красоте»,

– так описывает это рождественское чудо в книге «Старая Одесса» Александр Дерибас.

Елку специально привезли в Одессу из Умани: в городе и его окрестностях хвойных деревьев тогда не было.

Как прошел рождественский праздник во Всемирном клуба одесситов

Участниками юбилейного вечера в ВКО стали ребята из театральных студий «Арлекин» (руководитель Элла Омельяненко) и «Скерцино» (руководитель Елена Тананайко). Дизайнером праздника стала Татьяна Деревянченко, которая украсила Клуб в винтажном стиле и предоставила для экспозиции часть своей коллекции елочных игрушек середины ХХ века.

Рождественская елка во Всемирном клубе одесситов2

Праздник открыла «маленькая елочка» в исполнении Софья Мельник, которая прочла стихотворение, написанное одесским поэтом Юлией Мельник специально к Клубному празднику. Прозвучало и стихотворение Игоря Потоцкого в исполнении юного одесского поэта – участника Литературной студии «Зеленая лампа» Никиты Геруса.

– Ребята ярко передали свое рождественское настроение на этом празднике. – рассказала руководитель театральной студии «Скерцино» Елена Тананайко. – В этом им помогали как сказочные, так и несказочные персонажи – Айседора Дункан в исполнении Анюты Копачевской, Эдит Пиаф, которую сыграла Златочка Хупения, Золушка – Полиночка Клобукова, учитель танцев Раздватрис из сказки «Три толстяка» Юрия Олеши, которым стала Лиза Копачевская. А Дедом Морозом поработал наш выпускник Сергей Подтынченко. Вот такой калейдоскоп образов!

Рождественская елка во Всемирном клубе одесситов3

Дед Мороз вручил юным актерам замечательные подарки от руководителя компании «Стратег» Александра Сивака.

Так всемирно-одесская елка отметила свой юбилей и продолжает освещать своими волшебными огоньками Всемирный клуб одесситов.

Оксана Шалашная, волонтер Всемирного клуба одесситов

Фото Всемирного клуба одесситов

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить