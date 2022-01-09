Всемирный клуб одесситов отпраздновал 210-летний юбилей Рождественской елки (фото)

210 лет назад во дворце графини Потоцкой на улице Софиевской, 5а (ныне – Одесский художественный музей) впервые в Одессе и во всей Российской империи зажглись огни настоящей Рождественской елки. Во Всемирном клубе одесситов (ВКО) отметили этот юбилей.

Император порадовал свою дочь

То давнее событие в молодой Одессе было устроено в честь Софии – внебрачной дочери Александра I и Марии Нарышкиной. Для шестилетней девочки устроили удивительный по красоте небывалый праздник.

«Высокая, стройная, широковетвистая ель блистала в парадной зале верхнего этажа тысячью огней на восковых разноцветных свечах и была вся усеяна украшениями и подарками. Не одни дети – все прибывшие гости, наряженные в роскошные парадные туалеты, любовались дивным, невиданным в Одессе деревом и радовались его зеленой красоте»,

– так описывает это рождественское чудо в книге «Старая Одесса» Александр Дерибас.

Елку специально привезли в Одессу из Умани: в городе и его окрестностях хвойных деревьев тогда не было.

Как прошел рождественский праздник во Всемирном клуба одесситов

Участниками юбилейного вечера в ВКО стали ребята из театральных студий «Арлекин» (руководитель Элла Омельяненко) и «Скерцино» (руководитель Елена Тананайко). Дизайнером праздника стала Татьяна Деревянченко, которая украсила Клуб в винтажном стиле и предоставила для экспозиции часть своей коллекции елочных игрушек середины ХХ века.

Праздник открыла «маленькая елочка» в исполнении Софья Мельник, которая прочла стихотворение, написанное одесским поэтом Юлией Мельник специально к Клубному празднику. Прозвучало и стихотворение Игоря Потоцкого в исполнении юного одесского поэта – участника Литературной студии «Зеленая лампа» Никиты Геруса.

– Ребята ярко передали свое рождественское настроение на этом празднике. – рассказала руководитель театральной студии «Скерцино» Елена Тананайко. – В этом им помогали как сказочные, так и несказочные персонажи – Айседора Дункан в исполнении Анюты Копачевской, Эдит Пиаф, которую сыграла Златочка Хупения, Золушка – Полиночка Клобукова, учитель танцев Раздватрис из сказки «Три толстяка» Юрия Олеши, которым стала Лиза Копачевская. А Дедом Морозом поработал наш выпускник Сергей Подтынченко. Вот такой калейдоскоп образов!

Дед Мороз вручил юным актерам замечательные подарки от руководителя компании «Стратег» Александра Сивака.

Так всемирно-одесская елка отметила свой юбилей и продолжает освещать своими волшебными огоньками Всемирный клуб одесситов.

Оксана Шалашная, волонтер Всемирного клуба одесситов

Фото Всемирного клуба одесситов