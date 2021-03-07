Во Всемирном клубе одесситов презентовали неизданные ранее тексты Михаила Жванецкого (видео, фото)

К этому дню в Клубе подготовили и издали 84-й выпуск альманаха “Дерибасовская – Ришельевская”, который по сложившейся традиции открывают новые тексты Михал Михалыча. Эти тексты передала для публикации его супруга Наталия Жванецкая и так случилось, что они увидели свет уже после смерти писателя.

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Видео: Мите. Читает Директор Всемирного Клуба Одесситов Григорий Барац

Вице-президент ВКО Евгений Голубовский: “Мы все жили последние полвека, прислушиваясь к голосу Жванецкого, его мысли становились нашими, его фразы обогащали язык народа. И продолжим вчитываться и вдумываться. А значит, жить по совести, по Жванецкому”.

Конечно, же не обошлось в этот день без воспоминаний. Директор клуба одесситов Григорий Барац вспомнил одну историю про вдохновение. Как-то на одно из дней рождений Михаила Жванецкого он привез две баклашки домашнего одесского вина. знаменитые “Лидию” и “Изабеллу”. Подняв тост за здоровье именинника он сказал, что это и есть те самые одесские чернила, которыми писатель заправляет свою ручку. После этого, смеется Григорий Исакович, все гости стали пить только это вино, несмотря на то, что на столе стояли другие очень дорогие напитки.

Я заболел.

И увидел.

Сад. Дом. Траву.

Птиц смешных.

На тоненьких, тоненьких ножках.

Ножки – чёрточки.

Как они держатся на таких чёрточках?

Хотя, чтоб лететь, ножки должны быть очень лёгкими.

Они же для полёта, не для ходьбы.

У летающих – крепкие крылышки.

У бегущих – крепкие ножки.

У хищных – бесшумные лапки.

Наш кот в маленькой пасти приволок ящерицу

гостям.

Глаза вниз. Из маленькой пасти маленькое рычание.

Страшен для всех, кто меньше его!

Ужас!

Надо было заболеть, чтоб это увидеть.

Когда был здоров – не видел, это просто было моим.

Заболел – это увидел.

(Михаил Жванецкий)

Этот и другие рассказы можно прочесть на сайте Всемирного клуба одесситов.

Приобрести печатную версию альманаха можно во Всемирном клубе одесситов по адресу Маразлиевская, 7