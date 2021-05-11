Со стен Всемирного клуба одесситов зазвучали вечные слова (фото)

Художница и певица Леся Верба преобразила стены Всемирного клуба одесситов (ВКО) на ул. Маразлиевской, 7. Теперь, проходя по ВКО, можно ознакомиться с цитатами и крылатыми словами, фразами, посвященными, конечно же, Одессе.

«Художник, музыкант, певица Леся Верба закончила одну из своих давно задуманных работ. И теперь со стен Клуба звучат вечные слова, цитаты прекрасных авторов, чьи имена давно стали неотъемлемой частью души Одессы… Шутка и грусть, мудрость и любовь… Что-то вы вспомните мгновенно и продолжите, лишь только начнете читать. Что-то, возможно, станет новым. А чему-то можно и заново удивиться, ведь почти все цитаты давно стали крылатыми, живущими уже своей жизнью», — сообщает ВКО на своей страничке в Facebook.

Юрий Олеша и Михаил Жванецкий, Илья Ильф и Евгений Петров… Авторов много, их своеобразных признаний в любви к Одессе — не счесть. И каждое такое признание сегодня звучит, как перл. А порой — смешной анекдот, или пронзительно-трогательная история.

И все это — об Одессе!..

ВКО представил в Facebook и своеобразную фотопрезентацию: вот как смотрятся теперь с любовью начертанные Олесей Вербой «вечные слова» на стенах Клуба. На каждом представленном фото — и сама автор росписи стен ВКО.

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Фото: Борис Бухман