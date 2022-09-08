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Экстренные номера 101, 102, 103, 104 в Украине заменят на единый номер

Экстренные номера 101, 102, 103, 104 в Украине заменят на единый номер

В 2023 году в Украине заработает единый номер экстренных служб – 112. Речь идет о службе спасения, экстренной медицинской помощи и вызове полиции.

Председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Рада приняла закон об объединении служб 101, 102, 103, 104. Теперь вызвать медиков, газовиков, полицию или пожарных можно будет по единому номеру 112.

По мнению чиновников, единый номер поможет активнее привлекать одновременно несколько служб при необходимости.

По все стране единая линия заработает в следующем году, а пока ее запустят только в Киеве и Киевской области.

Новая линия будет строиться по западному образцу — она предусматривает двустороннюю коммуникацию с заявителем и координацию экстренных служб непосредственно на месте происшествия. Операторы линии будут владеть несколькими иностранными языками. Можно будет обратиться в текстовом виде и другие варианты, в т.ч. для людей с нарушениями слуха, чтобы все могли использовать новую линию.

Необходимость внедрения единой линии показал анализ работы экстренных служб во время войны. Экстренные службы по номерам 101, 102, 103 при повреждении коммуникаций связи теряли любую связь с людьми, а люди оказывались отрезаны от возможности срочно вызвать полицию, медиков или спасателей.

Особенность линии 112: когда человек позвонил на линию и связь оборвалась, он перезванивает и попадает к тому же оператору. Если из одной локации будут  звонить несколько человек, эти звонки обрабатываются и прикрепляются к карте одного события, информация не дублируется, она обновляется.

Напомним, что с 7 сентября гражданам Украины на телефоны начнут приходить уведомления о чрезвычайных ситуациях. Для этого будет использована новая технология Cell Broadcast.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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