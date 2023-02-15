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Насильственная мобилизация в Одессе: что ответил военкомат?

Одесский областной центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) признал неправомерное поведение сотрудников, но предъявил претензии украинским мужчинам. Об этом можно судить из сообщения, опубликованного на официальной странице Центра в Facebook.

Некорректное поведение осуждено командованием…

Там сказано, что некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности.

В тоже время по факту конфликтной ситуации, произошедшей 14 февраля 2023 г. (на самом деле инцидент случился 13 февраля – ред.) военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий.

Напомним, что спорное задержание мужчины, возмутившее общественность, произошло в районе рынка Привоз во время того, как группа военнослужащих одного из ТЦК и СП занималась раздачей повесток, или выражаясь чиновничьим языком —  уведомляла граждан, подлежащих мобилизации, в общественном месте.

В сообщении также говорится, что с личным составом, который вовлечен в мероприятия оповещения, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов.

В ТЦК и СП призвали мужчин приходить туда самостоятельно, и не ждать повесток

Но просто признать вину сотрудникам военкомата показалось мало, и они напомнили украинским мужчинам, что те сами, без всяких повесток в период всеобщей мобилизации, должны явиться в военкомат для «уточнения данных»

«В то же время должны напомнить, что меры мобилизации – это не личная прихоть сотрудников ТЦК и СП. Это общегосударственные меры, призванные сформировать резерв сил обороны.

В связи с чем каждый гражданин, согласно законодательству, подлежащий мобилизации, должен выполнить свою конституционную обязанность: прибыть в ТЦК и СП по месту регистрации или в ближайший РТЦК и СП, если изменено место жительства, для уточнения своих личных данных», — сказано в сообщении военкомов.

Также там говорится про то, что после визита в ТЦК и СП, при необходимости военнообязанный доложен пройти медицинское освидетельствование, и сообщить об имеющихся основаниях для получения отсрочки.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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