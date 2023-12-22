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Ночная атака беспилотников: есть попадание на Одесщине и в жилые дома Киева, пострадали люди

Ночная атака беспилотников: есть попадание на Одесщине и в жилые дома Киева, пострадали люди

В ночь на 22 декабря российские оккупационные войска терроризировали Украину 28 ударными беспилотниками. Воздушную атаку отбивали в семи областях, к сожалению, есть попадания. В столице «шахед» попал в квартиру многоэтажного дома. Пострадали два человека.

Как сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ, Силы обороны в ночь на 22 декабря в небе над Украиной уничтожили 24 из 28 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.

Враг запускал дроны из районов Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым. 24 «шахеда» были сбиты в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.

К отражению воздушного нападения, как указано, были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Атака на Юг

Силы обороны юга сообщают, что в ночь на 22 декабря  подразделами противовоздушной обороны уничтожены 17 «шахедов», выпущенные из временно оккупированного Крыма:

  • 10 дронов уничтожены в Николаевской области,
  • 4 — на Херсонщине,
  • 3 — в Одесской области.

К сожалению, не обошлось без попаданий: в Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.
Люди не пострадали.

На Одесщине враг снова пытался попасть по припортовой инфраструктуре, но силы противовоздушной обороны сработали эффективно. Обломками сбитого беспилотника повреждено зернохранилище, произошло возгорание, которое быстро обуздали сотрудники предприятия. Обошлось без пострадавших.

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Атака на Киев

Сегодняшней ночью был третий воздушный удар дронами по столице за последние шесть дней. Вражеские беспилотники пытались поразить инфраструктуру города и жилых домов.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В результате атаки зафиксированы частичные разрушения двух жилых домов — многоэтажки в Соломенском районе и частного недостроенного дома в Дарницком районе.

В Соломенском районе в многоэтажке частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. Возник пожар в одной из оперативно ликвидированных квартир. Пострадали два человека, одного жителя госпитализировали, а второго медицинскую помощь оказали на месте.

А в Дарницком районе из-за падения обломков БПЛА загорелся недостроенный дом. Пострадавших нет.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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