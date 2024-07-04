В Одессе прозвучали взрывы – есть «прилет»

В 16:37 был дан сигнал воздушной тревоги для Одессы и Одесской области. Мониторинговые каналы сообщили о ракетной опасности.

Буквально через пару минут одесситы услышали взрыв, более похожий на сильный хлопОк – но, как выяснилось вскоре, тот взрыв большой опасности не представлял – это защитники нашего неба «отработали» по вражескому дрону.

Но, как известно, «просто так» вражеские дроны-разведчики над нами не летают, и следом может последовать ракетный удар. Так и случилось.

«Выход баллистики на Одесскую область. Черноморск/Одесса – особое внимание!!!» – предупредил Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

И вскоре грянул еще один взрыв. После чего очевидцы стали наблюдать столб дыма – а это свидетельство того, что случился «прилет».

Подробности пока не известны.

В 16:57 дали отбой тревоги.