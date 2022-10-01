Враг ударил по Одесчине двумя «Искандерами» – каковы последствия?

Одесситы администрировали пророссийские каналы и публиковали там секретные данные СБУ совместно с полицией выявили и задержали администраторов пророссийских телеграм-каналов, которые размещали в интернете результаты обстрелов Одессы дронами-камикадзе и пропагандировали «русский мир». ПОДРОБНЕЕ

Россия заявила об аннексии четырех регионов Украины Сегодня, 30 сентября 2022 года, президент российской федерации владимир путин заявил о том, что Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая области Украины – отныне часть россии. ПОДРОБНЕЕ