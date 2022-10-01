Враг ударил по Одесчине двумя «Искандерами» – каковы последствия?

Сегодня перед рассветом, в субботу, 1 октября 2022 года, рашистские агрессоры нанесли ракетный удар по территории Одесской области.
Как информирует Оперативное командование «Юг», предположительно удар нанесли двумя ракетами типа «Искандер». Есть попадание в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция и несколько окрестных зданий.
Кроме того, в результате удара вспыхнул пожар в одном из частных гаражей. Возгорание оперативно ликвидирован.
Человеческих жертв нет.
Напомним, вечером 30 сентября на подлете к Одессе был сбит вражеский беспилотный разведчик, а в Херсонской области – ударный российский вертолет Ка-52.
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