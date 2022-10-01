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Над Одессой сбили российский беспилотник, а в Херсонской области — вертолет

Над Одессой сбили российский беспилотник, а в Херсонской области — вертолет

Вечером 30 сентября на подлете к Одессе был сбит вражеский беспилотный разведчик, а в Херсонской области ударный российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщили в службе по связям с общественностью воздушного командования «Юг».

По информации ВСУ, вчера, около 20:00, в небе возле Одессы, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» был сбит над морем российский беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно «Орлан-10».

Тем же вечером, 30 сентября, около 21:30 в Бериславском районе Херсонщины сбит российский ударный вертолет Ка-52.

сбили вертолет

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что зенитчики Одесской бригады за день сбили сразу два штурмовика рашистов Су-25 и три беспилотника.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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