В Одесской области защитят электростанции и гидротехнические сооружения

В последнее время российские оккупанты начали использовать террористическую тактику: обстреливать объекты инфраструктуры. В Одесской области обеспечат их защиту.

Российская армия проигрывает на поле боя и потому все чаще прибегает к террористической тактике, стремясь оставить украинцев без света, воды и тепла. В сегодняшнем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что дал поручение организовать защиту электростанций и гидротехнических сооружений в области.

Сегодня провел селекторное совещание с председателями районных военных администраций, городскими, поселковыми сельскими головами. Определил задачу в кратчайшие сроки организовать защиту электростанций и гидросооружений области. Поручил продолжить обустройство укрытий в учебных заведениях для безопасного размещения там учеников,

— подчеркнул Максим Марченко.

Также глава ОВА распорядился подготовить дополнительные места для размещения внутри перемещенных лиц и организовать для них нормальные условия.