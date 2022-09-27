Вечерние взрывы в Одесе: российская армия атаковала город «Оводами»

Вечером 27 сентября российская авиация выпустила по Одессе две ракеты Х-59 «Овод». Обе были уничтожены на подлете силами противовоздушной обороны.

Об этом говорится в официальном сообщении Оперативного командования «Юг».

По информации Вооруженных сил Украины с двух истребителей Су-35, со стороны Черного моря, с крымского направления по Одесской области были выпущены 2 ракеты класса «воздух – поверхность» Х-59.

Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе.

Также враг нанес аналогичный удар и по Кривому Рогу.

Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 по направлению Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО.

Напомним, что сутками ранее, поздним вечером 26 сентября, россия вновь атаковала Одессу беспилотниками-камикадзе. Все три вражеских БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

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