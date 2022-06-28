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Враг пытался ударить ракетой по Измаильскому району – чем все закончилось?

Враг пытался ударить ракетой по Измаильскому району – чем все закончилось?

Сегодня утром, во вторник, 28 июня 2022 года, российские агрессоры снова пытались атаковать Одесскую область ракетами. В частности, была попытка ударить по Измаильскому району.

По информации Оперативного командования «Юг», враг раз атаковал Одесщину крылатой ракетой типа «Оникс», выпущенной из берегового ракетного комплекса «Бастион» на территории временно оккупированного Крыма.

Но на этот раз коварным замыслам врага осуществиться было не суждено: силами противовоздушной обороны ракету уничтожили над морем.

Напомним, в ночь на понедельник, 27 июня, враг нанес ракетный удар по Одесской области с использованием стратегической авиации. Ракета попала в жилой квартал мирного села. Пострадали мирные жители, в том числе дети.

Между тем, в рф заявили, что якобы ликвидировали на Одесчине склад боеприпасов.

Кроме того, сегодня утром рашисты обстреляли ракетами Николаев и Очаков. В Очакове ранены 6 человек, три человека погибли, среди них ребенок.

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Фото иллюстративное, Комментарии

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