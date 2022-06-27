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65 домов повреждены, 4 сгорели: последствия ракетного удара по Одесщине (фото, видео)

65 домов повреждены, 4 сгорели: последствия ракетного удара по Одесщине (фото, видео)

Национальная полиция и прокуратура Одесской области опубликовали фото и видео свидетельства ракетной атаки рашистов по мирному селу в Одесской области.

На видео Нацполиции также есть свидетельства пострадавших. Так, одна из женщин рассказывает, что спаслась благодаря тому, что пошла спать в летнюю кухню. Ее дочь и внучка уехали в гости. Поэтому их дом, в который и попала ракета,, в тот момент был пустым.

«Я пошла себе спать в летнюю кухню, а прилетело вот в дом, а в кухне меня спасли бронированные входные двери. Там упал фальш потолок… Когда я вскочила с дивана и увидела, что у меня здесь вообще дверей нет, дома у меня нет… В доме все сгорело, все, я как выскочила в халате, так и осталась… Кому мы насолили, кому мы что плохо сделали? Знаете, когда это видишь по телевизору, ты людям сочувствуешь, готов принять к себе, но когда это тебе – это очень страшно», – поделилась впечатлениями женщина.

Еще одна жительница села, чье жилье пострадало от взрыва, вспоминает, что на нее с мужем упал потолок.

«Все окна, все шкафы, все двери межкомнатные, все совершенно нарушено, что в летней кухне, такое же страшное… Такая была мощная взрывная волна. Страшно, очень страшно, проработала всю жизнь ни на что, на ноль», — рассказала она.

По официальным данным, в результате ракетной атаки восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – 3-х летние близнецы. Около 65 домов в общей сложности получили повреждения, четыре из них полностью уничтожены огнем.

В Одесской областной прокуратуре отметили, что рядом с местом попадания ракеты какие-либо военные объекты отсутствуют.

Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине
Ракетный удар по селу на Одещине

Ночью 27 июня войска рф нанесли ракетный удар по одному из сел в Одесском районе с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М россии.

При этом рашисты отчитались об уничтожении под Одессой «склада боеприпасов», на что жестко ответил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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