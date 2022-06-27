65 домов повреждены, 4 сгорели: последствия ракетного удара по Одесщине (фото, видео)

На видео Нацполиции также есть свидетельства пострадавших. Так, одна из женщин рассказывает, что спаслась благодаря тому, что пошла спать в летнюю кухню. Ее дочь и внучка уехали в гости. Поэтому их дом, в который и попала ракета,, в тот момент был пустым.

«Я пошла себе спать в летнюю кухню, а прилетело вот в дом, а в кухне меня спасли бронированные входные двери. Там упал фальш потолок… Когда я вскочила с дивана и увидела, что у меня здесь вообще дверей нет, дома у меня нет… В доме все сгорело, все, я как выскочила в халате, так и осталась… Кому мы насолили, кому мы что плохо сделали? Знаете, когда это видишь по телевизору, ты людям сочувствуешь, готов принять к себе, но когда это тебе – это очень страшно», – поделилась впечатлениями женщина.

Еще одна жительница села, чье жилье пострадало от взрыва, вспоминает, что на нее с мужем упал потолок.

«Все окна, все шкафы, все двери межкомнатные, все совершенно нарушено, что в летней кухне, такое же страшное… Такая была мощная взрывная волна. Страшно, очень страшно, проработала всю жизнь ни на что, на ноль», — рассказала она.

По официальным данным, в результате ракетной атаки восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей – 3-х летние близнецы. Около 65 домов в общей сложности получили повреждения, четыре из них полностью уничтожены огнем.

В Одесской областной прокуратуре отметили, что рядом с местом попадания ракеты какие-либо военные объекты отсутствуют.

Ночью 27 июня войска рф нанесли ракетный удар по одному из сел в Одесском районе с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М россии.

При этом рашисты отчитались об уничтожении под Одессой «склада боеприпасов», на что жестко ответил глава Одесской ОВА Максим Марченко.